Quanto pesa Final Fantasy Pixel Remaster su Nintendo Switch?

Tra non molto uscirà Final Fantasy Pixel Remaster su PS4 e Nintendo Switch. La collection di Final Fantasy riporta in auge, su PlayStation e Nintendo, alcune delle produzioni videoludiche più importanti della saga di Square Enix, che godranno di una qualità tecnica rivisitata e, nel caso della console della Grande N, della portabilità.

Ma quanto peserà Final Fantasy Pixel Remaster su Nintendo Switch? La notizia sopraggiunge direttamente dai lidi del sito ufficiale di Nintendo eShop, ove la casa di Kyoto ha riportato importanti informazioni circa la mole di dati che i giocatori dovranno scaricare per accedere ai contenuti del bundle di Final Fantasy (dall'1 al 6) e non solo.

Infatti, tali dettagli sono stati resi disponibili anche per altre produzioni in arrivo su Switch e qui di seguito vi riportiamo l'elenco completo, al cui interno sono presenti nomi del calibro di Wildfrost, Sherlock Holmes The Awakened e non solo:

Final Fantasy Pixel Remaster – 5.7GB ;

; Sherlock Holmes: The Awakened – 5.7GB;

Castle Renovator – 2.4GB;

Molly Medusa: Queen of Spit – 1.5GB;

Final Fantasy VI – 1.3GB;

Elemental War 2 – 1.3GB;

Park Story – 1.1GB;

Hello Kitty and Friends Happiness Parade – 1.0GB;

Hush Hush – 1.0GB;

Final Fantasy V – 974MB;

Birdie Wing: Golf Girls’ Story – 961MB;

Tray Racers – 758MB;

Final Fantasy III – 734MB;

Final Fantasy IV – 734MB;

Wildfrost – 720MB;

Lost Epic – 690MB;

New Tanks – 648MB;

Final Fantasy – 612MB;

Final Fantasy II – 601MB;

Castle of the Underdogs Ep1 – 335MB;

Sable’s Grimoire: A Dragon’s Treasure – 298MB;

Sokolor – 244MB;

Jigsaw Puzzle Fever – 239MB;

Isekai Junior Manager – 224MB;

Toziuha Night: Dracula’s Revenge – 214MB;

Jump Challenge – 112MB;

Ultra Pixel Survive – 102MB;

Contraptions 2 – 88MB;

Murtop – 60MB.

Siete pronti per rigiocare i primi sei capitoli dell'iconica saga di Square Enix nella loro rivisitazione tecnica? Di recente vi sono state diverse discussioni sul suddetto prodotto, soprattutto alla luce del no di Final Fantasy Pixel Remaster a Xbox che paleserebbe dei possibili problemi tra Microsoft e Square Enix. Si attende il possibile approdo della collection anche sull'ecosistema verde crociato, anche se non è detto che possa realmente arrivare.