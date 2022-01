Quanto pesa God of War per PC e quanto spazio libero serve su hard disk o SSD?

Il 14 gennaio 2022 segna un grande evento in ambito videoludico: per la prima volta un episodio della serie di God of War, storico simbolo di PlayStation, sbarcherà ufficialmente su PC con il porting del soft reboot uscito nel 2018 su PlayStation 4.

Kratos è pronto a scatenare la sua furia davanti agli occhi degli appassionati muniti di mouse e tastiera, accompagnato per l'occasione da suo figlio Atreus come valida spalla in combattimento. Ma oltre ad aver scoperto quali sono i requisiti della versione PC di God of War, sapete con esattezza quanto spazio è richiesto dai vostri computer per installare il titolo firmato Santa Monica Studios? In tutto la prima avventura norrena di Kratos richiede di avere 70 GB di spazio libero, quantità sicuramente non leggere ma che consentono di beneficiare al meglio delle capacità tecniche della nuova versione del gioco. Il download in ogni caso occupa circa 35 GB, un peso inferiore rispetto alla versione PS4, i 70 GB liberi sono però necessari per scompattare il pacchetto e per la successiva installazione.

A parte le migliorie visive, il titolo promette di essere lo stesso coinvolgente viaggio già vissuto su PS4 nel 2018, ricco di combattimenti e di scenari da esplorare, oltre a tanti segreti e potenziamenti da scoprire. E se volete mettere alla prova le vostre abilità come giocatori, ecco quanto è difficile God of War, con descrizioni su tutti i gradi di sfida presenti all'interno del titolo Sony. Se volete saperne di più vi rimandiamo invece alla recensione di God of War per PC.