Quanto pesa God of War Ragnarok per PlayStation 4?

Il "solito" PlayStation Game Size ci aggiorna sulle dimensioni di God of War Ragnarok per PlayStation 4, in base ad alcuni movimenti sospetti registrati nel database del PSN, sembra che Sony si stia preparando a caricare il file di uno dei videogiochi più attesi del 2022.

Secondo quanto riportato, al momento God of War Ragnarok per PS4 potrebbe avere una dimensione pari a 90.6 GB, attenzione però, utilizziamo il condizionale perché lo stesso PlayStation Game Size mette in guardia da questo dato.

Si tratta di una dimensione certamente importante per un gioco PlayStation 4, tuttavia c'è da dire che il file caricato potrebbe essere un semplice placeholder, oppure il dato non è corretto o ancora il peso del gioco potrebbe variare in base alla regione di appartenenza, come nel caso di Horizon Forbidden West.

Ricapitolando quindi, al momento il file di God of War Ragnarok per PlayStation 4 che Sony si appresta a caricare pesa 90.6 GB ma non è detto che questa sia poi la dimensione definitiva del gioco, il peso finale potrebbe essere ritoccato verso il basso non appena il gioco completo verrà caricato sui server del PlayStation Store. God of War Ragnarok esce il 9 novembre su PlayStation 4 e PlayStation 5.