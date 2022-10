Quanto pesa God of War Ragnarok su PlayStation 5? Spazio occupato e preload

Attingendo alle informazioni contenute nel database di PS Store, i gestori del portale social PS Game Size svelano il peso di God of War Ragnarok su PlayStation 5 e offrono dei chiarimenti sulla data di preload del kolossal Sony Santa Monica.

A poche settimane dall'attesissimo lancio del sequel dell'avventura norrena con protagonisti Kratos e Atreus, l'ultimo update del database interno del PS Store contiene delle anticipazioni sullo spazio da riservare sull'SSD interno di PS5 (o su una memoria esterna con prestazioni analoghe) per poter tuffarsi nelle atmosfere della nuova odissea da vivere insieme al Fantasma di Sparta e a suo figlio.

In base a quanto scoperto, chi vorrà esplorare la dimensione norrena di God of War Ragnarok su PlayStation 5 dovrà premurarsi di scaricare 84 GB di dati negli Stati Uniti o 90-100 GB in Europa. L'indicazione offerta da PS Game Size riguarda solo la versione PS5, ma dalle informazioni emerse sui social sappiamo già quanto pesa God of War Ragnarok su PS4.

Ad ogni modo, vi ricordiamo che per questo genere di 'pesi massimi' le dimensioni citate su PS Store potrebbero differire di circa 10/20 GB dalle dimensioni effettive del gioco una volta completato il processo di installazione. Quanto al preload, PS Game Size ribadisce che l'operazione di pre-caricamento di GoW Ragnarok partirà il 2 novembre, tanto su PS4 quanto su PlayStation 5. Prima di lasciarvi ai commenti, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro speciale su God of War Ragnarok tra Thor e Odino.