Quanto pesa Gotham Knights su PS5? Data del preload rivelata

Oltre ad aver scoperto i requisiti minimi di Gotham Knights su PC, è tempo anche di sapere quanto spazio libero sarà richiesto ai possessori di PlayStation 5 per installare l'atteso Action/RPG di WB Games Montreal basato sui celebri supereroi di casa DC Comics.

Le dimensioni di Gotham Knights su PS5 sono pari a 41,030GB, un peso alla fine neanche troppo eccessivo considerati gli standard raggiunti da altre importanti produzioni Tripla A. Oltre ai GB necessari per installare il gioco è stata anche confermata la data per il preload sulla piattaforma di casa Sony: a partire dal 19 ottobre, quindi due giorni prima del day one ufficiale, gli utenti potranno avviare il preload in modo così da farsi trovare subito pronti non appena il titolo sarà disponibile a tutti gli effetti.

Si tratta dunque di aspettare ancora una settimana circa prima di poter mettere le mani sopra l'avventura con protagonisti Robin, Batgirl, Nightwing e Red Hood, pronti a scontrarsi contro il crimine che dilaga attraverso Gotham City dopo la morte di Batman e del commissario Gordon. La nostra ultima prova di Gotham Knights prima della recensione ci ha permesso di approfondire le nostre conoscenze con le meccaniche di gioco: la storia appare molto interessante, laddove invece le meccaniche ruolistiche non sembrano del tutto convincenti con il rischio di impoverire il dinamismo del gameplay.

Appuntamento dunque alla recensione, così da scoprire tutte le effettive qualità dell'opera targata WB Games Montreal.