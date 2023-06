Quanto pesa Link? Lo hanno scoperto i giocatori di Zelda Tears of the Kingdom!

Dopo aver assistito a una partita di Beyblade in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, nulla più dovrebbe sorprendere gli appassionati della saga Nintendo: eppure, il sequel di Breath of the Wild ha colpito ancora!

Questa volta, la community ha deciso di cercare di rispondere a un annoso interrogativo: quanto pesa Link? Per cercare di venire a capo della questione, l'utente Reddit "bpa" ha ricreato in-game una vera e propria bilancia a due braccia. Collocando diversi oggetti da un lato e il protagonista del gioco dall'altro, sono stati condotti molteplici esperimenti volti a cercare di definire il peso dell'eroe silenzioso di Hyrule.

Come potete verificare dal video disponibile in calce, l'esito delle indagini ha portato a stabilire un'equivalenza tra il peso di Link e quello di dieci mele. Una corrispondenza piuttosto inaspettata, che ha scatenato una divertente discussione all'interno del subReddit dedicato a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. C'è persino chi ha ironicamente proposto di ideare un vero e proprio sistema di unità di misura per Hyrule, a partire proprio da un insieme di dieci mele!



I nuovi poteri di Link, insomma, non cessano di stuzzicare la creatività del pubblico Nintendo Switch. Da parte sua, anche la Grande N non si è fatta lasciare indietro, arrivando a incentivare il dialogo tra fan anche con l'istituzione di un modo per discutere di The Legend of Zelda nella lingua italiana dei segni.