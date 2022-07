Quanto pesa Mario + Rabbids Sparks of Hope? Risponde il Nintendo eShop

Se dovessimo citare una certezza emersa chiaramente dallo Showcase di Mario + Rabbids Sparks of Hope, di sicuro è quanto il nuovo episodio della serie Ubisoft sia molto più grande ed ambizioso rispetto al suo predecessore uscito su Nintendo Switch nel 2017

Mario + Rabbids Sparks of Hope appare già da adesso assai più vasto ed approfondimento in termini di contenuti e meccaniche di gioco rispetto a Mario + Rabbids Kingdom Battle, e promette di migliorare il primo gioco in praticamente ogni aspetto, sia ludico che tecnico. Di fronte ad un simile lavoro viene spontaneo domandarsi quanto il titolo andrà ad occupare in termini di memoria su Nintendo Switch. Ebbene, Sparks of Hope sarà sicuramente più pesante rispetto a Kingdom Battle, ma meno di quanto si possa immaginare.

Stando a quanto riportato sul Nintendo eShop, il peso complessivo dell'opera Ubisoft sarebbe pari a 7,1GB. Il dato è riportato alla voce dedicata alla Gold Edition del nuovo Mario + Rabbids, ma è probabile si riferisca comunque al gioco base senza calcolare le future espansioni. Si tratta di dimensioni in linea con molti giochi disponibili su Switch, ma in ogni caso sono dimensioni più che raddoppiate rispetto al predecessore: Kingdom Battle base raggiungeva infatti 2,9GB di peso, per poi arrivare a 4,4GB calcolando l'espansione incentrata su Donkey Kong.

Ciò è un ulteriore segnale di quanto il secondo capitolo sia stato perfezionato ed ampliato, promettendo quindi di rivelarsi uno dei giochi più interessanti del 2022 targato Nintendo Switch. E come riportato nel nostro speciale su Mario + Rabbids Sparks of Hope con tanto di intervista agli autori, ci sono tutte le carte in regola per aspettarsi anche questa volta una gradita sorpresa.