Quanto pesa Marvel's Spider-Man 2 per PlayStation 5?

Volete iniziare già da ora a preparare i vostri SSD per l'arrivo di Marvel's Spider-Man 2 il prossimo ottobre? Sappiate allora che è da poco spuntato sui social un leak che anticipa il peso del gioco su PlayStation 5.

Nel corso delle ultime ore, sembrerebbe che qualcuno sia riuscito a mettere le mani sul tanto ambito bundle di PlayStation 5 a tema Marvel's Spider-Man 2, quello che include una console in versione Standard con le scocche laterali personalizzate ed un DualSense esclusivo. Dal momento che all'interno della confezione vi è anche un codice per scaricare la versione Digital Deluxe del gioco, la scatola riporta anche le informazioni sul download. A tal proposito, sembrerebbe che il gioco Insomniac in arrivo solo su PlayStation 5 occuperà un totale di 98 GB in memoria.

È chiaro che tale informazione non solo andrà confermata da Sony, ma bisognerà tenere in conto anche la possibilità che il peso subisca delle modifiche da qui al lancio del gioco, visto che potrebbe arrivare una patch del day one più o meno corposa che influirà sulle dimensioni del titolo.

Nel frattempo, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali il prossimo 20 ottobre 2023, in esclusiva sulla console Sony di ultima generazione.

Sapevate che il rating ESRB di Marvel's Spider-Man 2 ha confermato la presenza di sangue, droga e parolacce nel gioco?