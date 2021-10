Quanto pesa Metroid Dread per Nintendo Switch? Svelata la dimensione

Manca pochissimo al lancio di Metroid Dread per Nintendo Switch e grazie ad un aggiornamento del Nintendo eShop scopriamo ora il peso del gioco, ecco di quanto spazio libero avrete bisogno per installare la nuova avventura di Samus.

Metroid Dread è un gioco piuttosto leggero e il peso complessivo del download e della successiva installazione è pari a 4.1 GB, una dimensione come detto molto contenuta e che non richiederà dunque grandi sacrifici per quanto riguarda lo spazio a disposizione nella memoria di archiviazione della console della casa di Kyoto.

Il day one di Metroid Dread è stato rotto lo scorso weekend e in rete stanno circolando video gameplay e spoiler sulla trama del gioco, ricordiamo che l'avventura di Samus sarà disponibile dall'8 ottobre in Europa in contemporanea con Nintendo Switch OLED, nuova versione della console con un display di tipo OLED (come si intuisce dal nome) e un dock rinnovata, oltre ad una colorazione inedita bianca.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Metroid Dread su Nintendo Switch OLED, abbiamo avuto modo di provare il gioco per qualche ora e vi proponiamo un primo parere a caldo in attesa della recensione che non tarderà ad arrivare, essendo il lancio ufficiale molto vicino.