Quanto pesa Monster Hunter Rise per PC?

Dopo aver ottenuto grandi consensi su Nintendo Switch, Monster Hunter Rise si prepara a lasciare il segno anche su PC, dove sarà disponibile a partire dal 12 gennaio 2022. Un porting che, tra l'altro, si dimostra essere di pregevole fattura, come riportato nella nostra recensione di Monster Hunter Rise per PC.

Ma sapete quanto pesa la nuova versione di Monster Hunter Rise? A darci una risposta precisa interviene in nostro aiuto la pagina Steam di Monster Hunter Rise: tra i requisiti di sistema riportati in fondo alla schermata, infatti, viene evidenziato come servino 23 GB di spazio libero per poter installare il gioco, un peso non eccessivo ed alla portata di tutti senza problemi. Una volta installato, i giocatori potranno così godersi uno degli episodi più interessanti ed apprezzati della serie: dopo il grande successo riscosso da Monster Hunter World, c'è grande curiosità di scoprire quali saranno i risultati registrati da Rise tra la community di appassionati muniti di mouse e tastiera.

Se però siete tra coloro che già hanno avuto modo di consumare a dovere l'opera Capcom su Switch, ma volete ugualmente passare alla nuova edizione, potrebbe interessarvi scoprire se Monster Hunter Rise per PC supporta cross play e cross save oppure no con l'edizione originale vista sulla console Nintendo.