Quanto pesa Mortal Kombat 1 su PlayStation 5?

Con il lancio di Mortal Kombat 1 fissato al prossimo 19 settembre, i fan dell'iconica serie Picchiaduro di NetherRealm Studios fremono dalla voglia di cimentarsi con le nuove sfide, storie e Fatality messe in piedi dagli sviluppatori sulle proprie console. Ma nel frattempo prepariamoci a liberare molto spazio.

Stando a quanto rivelato dal sempre attendibile PlayStation Game Size su Twitter/X, il prossimo capitolo di Mortal Kombat su PlayStation 5 richiederà la bellezza di 114,414GB di installazione, numeri che lo rendono uno dei Pichiaduro più pesanti in assoluto tra quelli finora pubblicati sulla piattaforma ammiraglia di Sony. In aggiunta, PlayStation Game Size ci ricorda anche dell'early access di Mortal Kombat 1 accessibile per tutti coloro che hanno acquistato la Premium Edition del gioco.

Per quanto riguarda il preload di Mortal Kombat 1, per la Premium Edition è già attivo: i possessori di questa versione possono dunque già attivare l'installazione in attesa dello sblocco del titolo completo previsto per il 14 settembre. Tutti coloro che invece hanno comprato l'edizione standard potranno avviare il preload dalla mezzanotte del 17 settembre, in attesa dello sblocco previsto per la mezzanotte del 19 settembre.

Ricordiamo infine che Mortal Kombat 1 non avrà il crossplay al lancio, ma arriverà soltanto in un secondo momento.