Quanto pesa NBA 2K23 su Xbox Series X/S? Preparatevi a liberare tanto spazio

NBA 2K23 è ormai prossimo al suo esordio sul mercato, fissato per il 9 settembre 2022 su PC e console PlayStation e Xbox. Parlando a proposito della versione per Xbox Series X/S, il pre-load del nuovo titolo di basket firmato 2K è già disponibile, rivelando anche il peso del gioco per le console next-gen di Microsoft.

Ebbene, i giocatori Xbox siano pronti a liberare spazio se necessario, in quanto NBA 2K23 richiede il download di ben 152.02GB totali, un peso ben superiore rispetto a quanto già visto con il predecessore, NBA 2K22, che pesava comunque 115.56GB al lancio (oltre 35GB in meno rispetto al nuovo gioco). Va specificato che per il momento pre-load ed il peso segnalato sono relativi alla versione per le piattaforme Microsoft di nuova generazione, e non è stato specificato nulla in merito ad Xbox One.

Stesso discorso anche per le piattaforme PlayStation: su PS5 e PS4 il pre-load è fissato per il 7 settembre, giorno in cui scopriremo con precisione quanto spazio libero il nuovo episodio di NBA 2K richiederà ai possessori delle console Sony, presumibilmente un poco più leggero rispetto a quanto visto per Xbox Series X/S.

