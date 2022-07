Quanto pesa NieR Automata The End of YoRHa Edition per Nintendo Switch?

Come annunciato da Square Enix durante il Mini Direct di fine giugno, NieR Automata The End of YoRHa Edition arriva su Switch a ottobre ma quanto pesa questa edizione del gioco di PlatinumGames e quanto spazio libero serve per il download e l'installazione?

A giudicare dalla pagina di NieR Automata su Nintendo Shop il gioco ha un peso tutto sommato contenuto pari a 11153.00 MB, poco più di 11 GB quindi. NieR Automata The End of YoRHa Edition si dimostra quindi un relativo peso piuma se consideriamo che la Become as Gods Edition pesa oltre 40 GB.

Cosa contiene NieR Automata The End of YoRHa Edition? Oltre al gioco completo questa versione di NieR Automata include anche il DLC 3C3C1D119440927 e tre completi, uno per 2B, uno per 9S e uno per A2, in più anche il pacchetto 6C2P4A118680823, esclusivo per la versione Nintendo Switch.

NieR Automata ha venduto oltre 6.5 milioni di copie dal lancio avvenuto nel marzo 2017 ad oggi, il gioco è disponibile su PC, PS4, Xbox One (e PS5 e Xbox Series X/S via retrocompatibilità) e dal prossimo ottobre finalmente anche su Nintendo Switch. Sulla console ibrida, il gioco girerà a 1080p in modalità Dock e 720p in modalità portatile con framerate a 30 fps in entrambi i casi.