Con l'uscita di Resident Evil 4 Remake sempre più vicina, molti appassionati della serie Capcom non vedono l'ora di scoprire come la software house nipponica ha ricreato in chiave moderna il suo classico del 2005. E si chiedono anche quanto spazio liberà sarà necessario per installare il gioco sulle loro piattaforme.

Nello specifico, sappiamo quanto pesa Resident Evil 4 Remake su Xbox Series X/S? La risposta arriva dal pre-load ora attivo sulle console Microsoft, ed a quanto pare la reinterpretazione in chiave moderna di Resident Evil 4 necessiterà di almeno 67,18GB di spazio libero per poter essere installato. Questo chiaramente senza considerare eventuali patch aggiuntive pubblicate in occasione del day one, che potrebbero aumentare sensibilmente di più il peso del gioco.

Si tratta dunque di un titolo discretamente pesante, sebbene comunque non eccessivamente impegnativo per le proprie Xbox. Grazie al pre-load sarà possibile giocare immediatamente l'ultima fatica di Capcom, disponibile a partire dal 24 marzo 2023, e godersi in questo modo un remake davvero promettente: il nostro speciale su Resident Evil 4 Remake ci illustra i tanti rinnovamenti ai contenuti e la formula ludica apportati per quest'occasione speciale, che faranno la gioia anche di chi ha vissuto il gioco originale all'epoca della sua uscita su GameCube e nelle riedizioni successive.

Non perdetevi infine la nostra intervista agli autori di Resident Evil 4 Remake, che ci hanno rivelato ancora più segreti sull'avventura di Leon S. Kennedy in terra spagnola.