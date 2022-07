Quanto pesa Stray per PlayStation 5 e PlayStation 4?

Mancano ormai pochissimi giorni all'arrivo di Stray, la particolare avventura ambientata in un mondo cyberpunk nella quale si vestono i panni di un tenero gatto. In attesa di poter mettere le mani sul gioco, possiamo scoprire quanto spazio occupa su console.

Grazie al sempre attivo account Twitter PlayStation Game Size, che analizza il database di Sony alla ricerca di nuove informazioni, sono emerse sui social i dettagli relativi allo spazio occupato dal titolo Annapurna Interactive sulle macchine di vecchia e nuova generazione del colosso giapponese.

Ecco di seguito lo spazio occupato da Stray su PS4 e PS5:

PlayStation 4: 13,352 GB (Versione attuale: 1.02)

PlayStation 5: 7,514 GB (Versione attuale: 1.003.000)

Purtroppo non si conoscono ancora i dettagli relativi al peso del gioco su PC, ma è probabile che non si discosti molto da quelli elencati sopra e, stando alle informazioni disponibili su Steam, tra i requisiti vi sono anche 10 GB di spazio libero in memoria.

Vi ricordiamo che Stray sarà disponibile dal prossimo 19 luglio 2022 solo su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5. Per chi non lo sapesse, Stray entrerà al day one nel catalogo del nuovo PlayStation Plus Extra e Premium.

Avete già letto le prime informazioni sulla longevità di Stray?