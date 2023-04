Quanto pesa Zelda Tears of the Kingdom? Preparatevi a fare spazio sulla memoria

Il fatidico 12 maggio si fa sempre più vicino e l'attesissimo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è ormai alle porte. Nintendo continua a deliziare i propri fan con un nuovo trailer di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom che ci fa tuffare nell'ignoto e con alcune anticipazioni sulle meccaniche che caratterizzeranno il gioco.

Non mancano però anche altre informazioni sul titolo, come nel caso del peso di Tears of the Kingdom. Si tratta di una questione alquanto spinosa per i fan della Grande N e dei possessori di Nintendo Switch, la cui capienza della memoria interna risicata influisce parecchio sulla mole di giochi contenibili al suo interno (nonostante la loro mole di dati sia da sempre stata ottimizzata per il meglio sulla console ibrida).

Preparate lo spazio sull vostro hardware perché, stando a quanto viene riportato nella voce "dimensioni del download" nella scheda dei dettagli tecnici del titolo, sappiamo che The Legend of Zelda Tears of the Kingdom peserà oltre 16 GB. Per l'esattezza, il numero di MB richiesti per procede all'avvio del gioco (quantomeno nella sua versione digitale) ammonta a 16361,00 MB.

Questo numero di GB supera anche quello del suo predecessore: infatti, The Legend of Zelda Breath of the Wild richiedeva "solo" 14776,00 MB, quindi 14,7 GB. L'aumento del peso a cui abbiamo assistito con il sequel di Breath of the Wild è la riprova del fatto che Tears of the Kingdom espanderà ancor di più la magnifica Hyrule, come visto approfonditamente nel gameplay trailer dell'iterazione ventura. Tutto questo non fa altro che migliorare l'esperienza realizzata da Nintendo, come raccontatovi minuziosamente nell'analisi del gameplay ricco di possibilità di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.