Quanto pesano i giochi PlayStation Plus di agosto 2022?

I giochi PlayStation Plus di agosto 2022 hanno tutto l'occorrente per soddisfare i palati più esigenti, grazie a produzioni di qualità come Yakuza Like a Dragon, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 e Little Nightmares. Se avete intenzione di goderveli tutti e tre, ecco quanto pesano i nuovi giochi.

Lo spazio occupato dipende dalla console di riferimento su cui si scaricano, eccezion fatta per Little Nightmares, uscito solamente su PS4 e sprovvisto di un upgrade specifico per la console next-gen Sony (su PS5 sarà dunque giocabile solo tramite retrocompatibilità). Le altre due produzioni, invece, vengono proposte in doppia versione, sia per le vecchie che per le nuove piattaforme. Ecco intanto quanto pesa Yakuza Like a Dragon:

- PlayStation 4: 52.073 GB

- PlayStation 5: 42.621 GB

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 occuperà invece il seguente spazio sulle due console:

- PlayStation 4: 27.343 GB

- PlayStation 5: 23.372 GB

Infine, ecco lo spazio libero richiesto per installare l'avventura horror Little Nightmares:

- PlayStation 4: 4.102 GB

Per uno sguardo più dettagliato alla nuova ondata di giochi, che ricordiamo essere disponibili anche per i possessori del tier base Essentials, ecco il nostro approfondimento sui titoli gratis del PlayStation Plus di agosto. Il servizio di Sony è destinato ad espandersi anche per quanto riguarda gli abbonamenti Extra e Premium: PlayStation Plus è pronto ad accogliere 8 giochi della serie Yakuza, tutti disponibili entro il 2022.