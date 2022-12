Dopo i leak degli scorsi giorni, Sony ha confermato ufficialmente quali sono i giochi PlayStation Plus gratis di gennaio 2023, disponibili per tutti gli iscritti a partire dall'inizio del nuovo anno.

I tre giochi proposti per dare il via al 2023 di PlayStation Plus sono piuttosto interessanti: Star Wars Jedi Fallen Order si prepara ad essere riscoperto prima dell'uscita del suo seguito, mentre Axiom Verge 2 attirerà l'attenzione di tutti i fan dei Metroidvania. Per gli amanti dei giochi online, infine, viene messo a disposizione Fallout 76, il popolare MMORPG incentrato sul celebre franchise di Bethesda.

E grazie alla sempre puntuale pagina Twitter PlayStation Game Size, sappiamo con precisione quanto pesano i giochi PlayStation Plus di gennaio 2023. Ecco di seguito lo spazio libero necessario per installare ciascun gioco su PlayStation 5 e PS4:

Star Wars Jedi Fallen Order

PS4 - 45,444GB

PS5 - 47,274GB

Axiom Verge 2

PS4 - circa 300MB

PS5 - circa 250MB

Fallout 76

PS4 - 74,997GB

Sebbene non esista al momento una versione nativa next-gen, chiaramente Fallout 76 può essere tranquillamente giocato in retrocompatibilità su PS5, dove occuperà lo stesso peso. Tra i tanti contenuti ed aggiornamenti pubblicati nel corso degli anni, Fallout 76 risulta il gioco più pesante da installare, a fronte del peso irrisorio di Axiom Verge 2 e quello piuttosto ragionevole di Star Wars Jedi Fallen Order.

Nel frattempo continuano ad essere pochi i giochi PS1 nel catalogo di PlayStation Plus Premium, con diversi giocatori che hanno manifestato il loro malcontento per il numero al momento piuttosto limitato di classici della prima console casalinga Sony disponibili.