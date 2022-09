Quanto pesano i giochi PlayStation Plus gratis di settembre?

Tra pochissimi giorni Sony metterà finalmente a disposizione i nuovi Giochi Mensili per gli abbonati a PlayStation Plus, quindi vi consigliamo di controllare sulle vostre console se avete abbastanza spazio per accoglierli.

Complessivamente, i tre nuovi giochi della line-up di settembre non richiedono uno spazio di archiviazione eccessivo. Il più pesante è Need for Speed Heat, mentre Toem, per merito del suo particolarissimo concept, è un vero e proprio peso piuma. Il picchiaduro Granblue Fantasy: Versus, invece, sta nel mezzo.

PlayStation Plus | Spazio richiesto dai Giochi Mensili di settembre

Need for Speed Heat (PS4): 35,08 GB

(PS4): 35,08 GB Granblue Fantasy: Versus (PS4): circa 9,5 GB

(PS4): circa 9,5 GB Toem (PS5): 300 MB

I tre nuovi Giochi Mensili di settembre 2022 verranno messi a disposizione di tutti gli abbonati a PlayStation Plus Essential, Extra e Premium a partire da martedì 6 settembre. Ciò significa che lunedì 5 settembre rappresenterà il termine ultimo per riscattare i giochi PlayStation Plus gratis di agosto 2022, ovvero Yakuza: Like A Dragon, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 - Bundle Cross-Gen Deluxe e Little Nightmares: se non lo avete ancora fatto, rimediate prima che sia troppo tardi!