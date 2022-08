Quanto pesano Pokemon Scarlatto e Violetto per Nintendo Switch?

Con l'apertura dei preordini digitali di Pokemon Scarlatto e Violetto, emerge anche il peso dei due giochi, riportato sul Nintendo eShop in queste ore anche se soggetto a possibili cambiamenti prima dell'uscita.

Stando al Nintendo eShop italiano, Pokemon Violetto e Pokemon Scarlatto pesano 10.24 GB ciascuno, un peso tutto sommato contenuto e in linea con altri giochi della serie: Pokemon Spada e Scudo pesano circa 12 GB ciascuno mentre più leggero è Leggende Pokemon Arceus con i suoi 6,1 GB.

Come detto in apertura, la dimensione potrebbe variare e nel conteggio non sono incluse eventuali day one patch, Scarlatto e Violetto non dovrebbero comunque essere dei "pesi massimi" per quanto riguarda lo spazio occupato. Nintendo ha annunciato i bonus preordine di Pokemon Scarlatto e Violetto tra cui Pikachu di Tipo Teratipo Volante e il Set Avventura che include i seguenti contenuti:

10 Pozioni

5 Cure Totali

3 Revitalizzanti

3 Etere

Una Caramella Rara

Una Pepita

Chi invece acquisterà il Double Pack fisico di Pokémon Scarlatto e Violetto riceverà un codice per riscattare 100 Poké Ball aggiuntive. Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto escono il 18 novembre 2022 in esclusiva su Nintendo Switch Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Pokemon Scarlatto e Violetto con le novità sulle forme dei Pokemon Leggendari e sulla regione del nuovo gioco di Game Freak.