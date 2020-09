PS5 SSD: quanto spazio occupano Spider-Man Miles Morales e Demon's Souls?

Tra i principali vanti di PlayStation 5 figura senza ombra di dubbio l'SSD personalizzato ad altissima velocità di lettura (5,5 GB/s), che promette di rivoluzionare il design dei giochi, oltre che ridurre al minimo i tempi di attesa.

La sua capacità, pari a 825 GB, sta tuttavia preoccupando molti giocatori, poiché ci troviamo in un'era in cui le dimensioni dei giochi lievitano a vista d'occhio e il digitale continua a rosicare fette di mercato (ci sarà persino una PS5 senza lettore!). C'è quindi molta curiosità in merito allo spazio richiesto dai giochi per PS5, e siamo felici di comunicarvi che sono appena stati rivelati i dati in merito a due delle esclusive di lancio, Demon's Souls di Bluepoint e Marvel's Spider-Man Miles Morales di Insomniac Games.

Ebbene, il primo richiederà un minimo di 66 GB liberi su disco, mentre per il nuovo gioco del ragnetto le richieste cambiano in base all'edizione: la versione base, comprendente il solo gioco di Miles Morales, necessita di almeno di 50 GB liberi, mentre l'Ultimate Edition, che include anche Spider-Man Remastered, ha bisogno di ben 105 GB. In tutti e tre i casi è stato specificato che si tratta di richieste "minime". Le dimensioni appaiono in linea a quelle delle produzioni tripla A della generazione corrente. Voi cosa ne pensate?