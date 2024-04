Quanto pesava PlayStation 2? Non quanto quel macigno di PS5!

Cullandosi nostalgia per le ore trascorse con i migliori videogiochi PS2 da GTA Vice City a God of War 2, chi è cresciuto a pane e PlayStation 2 ricorderà di certo le spensierate sfacchinate per portare il Monolite Nero dagli amici e darsi alla pazza gioia negli universi interattivi della console Sony.

Non c'è da sorprendersi, quindi, se le discussioni sul peso effettivo di PlayStation 2 ricorrono ciclicamente sui social e sui forum più frequentati dagli appassionati di videogiochi, con tanti utenti che citano proprio le trasferte compiute per giocare con gli amici.

Il ricordo delle giornate passate a divertirsi con i titoli della sconfinata ludoteca di PS2 si lega perciò a doppio filo alle considerazioni sul peso del Monolite Nero, come pure ai racconti della community sull'ingombro nello zainetto da utilizzare per trasportare la console, i controller, la cavetteria e gli immancabili porta CD, preferibilmente con imbottitura o in scocca rigida per non rischiare di rovinare le custodie dei giochi. E voi, ricordate quanto pesava la cara vecchia PlayStation 2? E PS2 Slim?

In nostro soccorso corre la stessa Sony con le specifiche ufficiali della console che ha dominato la sesta generazione di piattaforme casalinghe: in base a quanto sottolineato dal colosso tecnologico giapponese, scopriamo infatti che i primi modelli di PlayStation 2 (meglio conosciuti come 'Fat') pesavano esattamente 2,2 chilogrammi, un peso che tiene conto della sola console e non degli accessori, dei cavi e delle differenze di imballaggio tra versioni occidentali e asiatiche (per tacere dei bundle). Un raffronto diretto con SEGA Dreamcast (1,5 Kg), Nintendo GameCube (2,4 Kg) e la prima console Xbox di Microsoft (4 Kg) ci aiuta a inquadrare il Monolite Nero tra le console del tempo.

Gli sforzi compiuti successivamente da Sony per reingegnerizzare l'hardware del modello Fat, se visti in quest'ottica, vanno proprio nella direzione indicata dai tanti giocatori che avevano eletto PS2 a sistema di riferimento per gli spostamenti dettati dalle immancabili partite con gli amici. Con i suoi 0.9 Kg di peso, PS2 Slim era un vero e proprio gioiellino tecnologico che ha contribuito all'affermazione internazionale del marchio PlayStation, fino a trasformarlo in un vero e proprio sinonimo di videogioco grazie, appunto, alle vendite spaventose di PS2.

Ma veniamo ai giorni nostri. I quasi venticinque anni trascorsi dall'inizio della generazione videoludica dominata da PS2, come facilmente intuibile, sono stati accompagnati da importanti cambiamenti sia a livello di hardware che di design. La grande potenza di elaborazione delle macchine da gioco moderne richiede sistemi di dissipazione altrettanto voluminosi, con una miniaturizzazione dell'hardware che si è fatta sempre più difficile a causa dei sopraggiunti limiti delle componenti elettroniche.

Per trovare l'esempio più lampante delle difficoltà affrontate dai colossi del settore nell'affrontare questo genere di problemi, basta rimanere dalle parti di Sony. Le proporzioni pachidermiche del modello di lancio di PlayStation 5, con un peso di 4,5 chilogrammi e un form factor che definire 'ingombrante' sarebbe un pallido eufemismo, sono lo specchio dell'attuale generazione di console ad alte prestazioni, e a poco è servito in tal senso il lavoro portato avanti dai progettisti Sony con l'hardware e il peso di PlayStation 5 Slim, la cui utilità sembra essere più legata al marketing o alla necessità di contenere i costi di produzione e distribuzione che all'effettiva volontà di 'miniaturizzare' la console.

