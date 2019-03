Pesce d'Aprile 2019: ecco gli scherzi videoludici più folli del Giappone

Anticipato dagli improbabili portachiavi PlayStation e dall'altrettanto insolito video del nuovo Yakuza con combat system a turni, il festival di scherzi del Pesce d'Aprile 2019 sta coinvolgendo quasi tutti i principali attori dell'industria videoludica giapponese.

I colleghi di Gematsu hanno provato a fare un po' di ordine nel mare di messaggi social e finti video pubblicati di recente dalle software house e dai colossi nipponici del settore.

Se gli autori di HAL Laboratory si limitano a stravolgere l'aspetto del proprio eroe digitale trasformando Kirby in un poco probabile cubo rosa e case di sviluppo come Koei Tecmo approfittano dell'occasione per "annunciare" la mirabilante espansione di Zombenius Island per l'ultimo capitolo di Dead or Alive Xtreme Beach Volleyball, c'è chi ha deciso di portare lo scherzo a un nuovo livello.

La divisione giapponese di Google, ad esempio, ha realizzato un filmato che presenta uno strambo controller per sistemi VR dalla forma di un cucchiaio flessibile in grado di "dialogare" con altri strumenti elettronici e di uso comune; i vertici di Capcom, dal canto loro, hanno voluto rispondere a Big G con un video che illustra una futuristica (e altrettanto fasulla) tecnologia di IA neurale da impiegare nella creazione dei rumori ambientali e del comparto sonoro dei videogiochi del domani.

Per tutti gli altri "messaggi scherzosi" degli attori più influenti dell'industria videoludica del Sol levante, vi lasciamo al link del portale di Gematsu e ai filmati che trovate in calce alla notizia.