Pesce d'Aprile 2022: gli scherzi più assurdi e divertenti della giornata

Come ogni anno, il primo aprile è sempre fonte di notizie fasulle più o meno verosimili, tra palesi scherzi ed annunci costruiti a regola d'arte. Il 2022 non è stato da meno e ci ha offerto la sua sana dose di follia. Ecco un piccolo recap di alcuni degli annunci sopra le righe visti in questa giornata.

La Limited Edition di Sonic Frontiers con vasca da bagno

SEGA ha aperto le danze in maniera con il botto, annunciando la Limited Edition di Sonic Frontiers con una vasca da bagno, oltre ad altri extra bizzarri (volete un Mega Drive waterproof?). Ovviamente nulla di tutto questo è vero, ma è stato difficile rimanere indifferenti davanti ad un'offerta così allettante e ben poco credibile.

Trailer di Metal Gear Solid 3 Remake

I fan di Metal Gear Solid ci hanno sperato, ma ovviamente il fantomatico remake di Metal Gear Solid 3 Snake Eater più volte rumoreggiato non esiste, non ancora almeno. Il finto trailer di Metal Gear Solid 3 Remake indubbiamente sembrava molto credibile, tuttavia i più attenti avranno subito notato come le sequenze mostrato siano in realtà riprese dal pachinko realizzato da Konami per il mercato giapponese. Bisogna continuare a sognare.

Elden Ring 2 rinviato a causa di George Martin

Hidetaka Miyazaki vorrebbe già realizzarlo, tuttavia Elden Ring 2 è stato posticipato a causa di George Martin: lo scrittore, infatti, non ne vuole sapere di collaborare anche per il secondo episodio come stabilito da contratto fino a quando non avrà sconfitto Margit, il primo boss principale di Elden Ring. Considerato che ha fallito nell'impresa per 70 volte e che ad ogni morte crea un nuovo personaggio, il rischio è che Martin non riesca a concludere la sua impresa. Meno male per davvero che si tratta di un pesce d'aprile!

Tante altre follie sparse

La giornata è stata costellata da così tante assurdità che riportarle tutte era decisamente difficile. Ma ce ne sono altre ancora che meritano di essere tenute in considerazione. Si pensi a Razer che annuncia l'HyperSense Suit pensata proprio per il metaverso, oppure alla tastiera HyperX super ecologica e rivestita d'erba vera. Il tutto senza dimenticare la Horse Mode per Among Us o il musical di Goat Simulator. E tra tantissima finzione potrebbe nascondersi qualcosa di vero: Platinum Games ha annunciato 9 giochi in una folle conferenza che sembra essere a tutti gli effetti un pesce d'aprile. Ma considerato che anche il loro Sol Cresta venne annunciato come uno scherzo del primo aprile ma poi divenuto realtà, che qualcosa stia davvero bollendo nella pentola della casa giapponese?