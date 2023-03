Pesce d'Aprile 2023: da Sonic malavitoso agli spaghetti in VR, tanti scherzi dal Giappone!

Come ogni anno, anche stavolta gli attori più importanti dell'industria videoludica giapponese hanno colto l'opportunità offertagli dal Pesce d'Aprile per darsi alla pazza gioia con notizie fasulle, annunci verosimili e iniziative 'a tema'. Eccovi un riassunto delle attività più strambe.

L'instancabile Sal Romano di Gematsu ci aiuta a districarci nella giungla di video fasulli, post fittizi e annunci insoliti provenienti dall'industria dell'intrattenimento digitale del Sol Levante.

Il campionario di scherzi giapponesi dell'April Fools Day 2023 spazia dall'improponibile simulatore di appuntamenti ambientato nell'universo di Disgaea alla Neo-Arcade Classic Collection preannunciata da PlatinumGames per il Pesce d'Aprile. Ma siamo solo all'inizio.

C'è infatti chi, come quei simpaticoni del team Cluster, propone con Ahh VR un insolito dispositivo in Realtà Virtuale con annessa forchetta che imbocca il giocatore mentre mangia un piatto di spaghetti digitale. E che dire allora di Netmarble e di Yamashita no Kuni: Fool Worlds, lo spin-off MMORPG di Ni no Kuni, o dell'espansione fasulla di Enlisted che fa il verso a EA e al cancellato Titanfall 3?

Al festival del nonsense giapponese del Pesce d'Aprile 2023 partecipa anche SEGA con l'ultima edizione del "Weekly Hedgehog" di Sonic che presenta articoli fittizi dal titolo "Big the Cat è davvero un boss della Mafia?" e finti reportage sul "crollo della criptovaluta Eggcoin".