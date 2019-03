Pesce d'Aprile in Pokemon GO segnalato da Utenti: Ash Ketchum nelle Foto in-game!

A quanto pare, gli sviluppatori di Niantic hanno tenuto in serbo una simpatica sorpresa per gli Allenatori attivi in Pokemon Go in occasione dell'inizio del mese di Aprile.

Nonostante in Italia sia ancora il 31 marzo, infatti, in altre parti del mondo è già iniziata la giornata dedicata al famigerato "Pesce d'Aprile". Ebbene, sembra proprio che anche Pokemon GO abbia in programma un divertente imprevisto per i propri Giocatori. Si stanno infatti diffondendo sul web numerose segnalazioni legate all'utilizzo della modalità Foto GO all'interno del mobile game.

In particolare, molti Utenti sembrano segnalare la misteriosa comparsa all'interno dei loro scatti di nientemeno che...Ash Ketchum! Il celebre protagonista della serie animata dedicata alla creature di Casa Game Freak si starebbe appunto divertendo nel fare qualche apparizione sugli schermi degli aspiranti Maestri di Pokemon. Per farvi un'idea del risultato, potete dare un'occhiata al Tweet che trovate in calce a questa news!



Ad ora, Niantic non ha offerto alcun commento ufficiale in merito a questi bizzarri avvistamenti e per scoprire se anche gli Allenatori di Pokemon italiani potranno sperimentare questo strano fenomeno, non ci resta che attendere ancora qualche ora: il 1 Aprile è ormai vicinissimo! Nell'attesa, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare una Guida all'Utilizzo di Foto GO. In tema di Eventi in Pokemon GO, vi ricordiamo inoltre che recentemente è stato annunciato l'Evento Bacomania.