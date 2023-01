I pesci di uno youtuber giocano a Pokemon Scarlatto e Violetto, e poi lo derubano!

Storie di ordinaria follia dal Giappone: uno youtuber appassionato di Pokemon Scarlatto e Violetto è riuscito a far giocare i suoi pesci all'avventura open world in esclusiva Switch, salvo poi vedersi prosciugare la carta di credito dagli stessi animali da compagnia!

Il creatore di contenuti che gestisce il popolare canale YouTube di Mutekimaru è infatti riuscito a creare un dispositivo che, opportunamente collegato a un acquario, consente ai pesci di giocare a Pokemon Scarlatto e Violetto senza alcuna assistenza esterna.

Nel corso di un lungo streaming, lo youtuber si è allontanato dalla sua postazione e lasciato i suoi (un tempo amati) pesci rossi a esplorare la regione di Paldea impartendo ordini al proprio Allenatore sfruttando l'insolito controller connesso in remoto all'acquario.

Uno dei tanti problemi tecnici di Pokemon Scarlatto e Violetto verificatosi a seguito di una battaglia con un Capopalestra ha però mandato in crash l'applicazione. Gli ignari pesci di Mutekimaru hanno così 'navigato' (letteralmente!) nella dashboard di Switch fino ad accedere al Nintendo eShop, per poi servirsi delle informazioni registrate della sua carta di credito per effettuare degli acquisti cliccando sui banner del negozio digitale della casa di Kyoto.

Tra gli oggetti acquistati dai pesci attingendo al conto dello youtuber e al suo saldo in Monete d'Oro troviamo dei pacchetti esclusivi di Nintendo Switch Online e un DLC cosmetico per Nintendo Switch Sports. Il creatore di contenuti, a quanto si apprende da Sora News 24, intende chiedere un rimborso a Nintendo. E questo, pur essendo perfettamente consapevole dell'atteggiamento assunto dai suoi animali da compagnia: accusati del furto, sono rimasti... muti come pesci !