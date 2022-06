Il pessimo lancio di Cyberpunk 2077 è un monito per l'industria: meglio rinviare i giochi?

Mentre il numero dei rinvii continua a crescere, alla redazione di GamesIndustry è venuta la buona idea di intervistare degli sviluppatori provenienti da tutto il mondo per cercare di capire cosa sta accadendo nell'industria dei videogiochi, la quale non sembra ancora essersi ripresa dopo i duri colpi inferti dalla pandemia di Covid-19.

Stando alle numerose testimonianze raccolte dai nostri colleghi, i disagi stanno avendo un impatto ancora oggi, nonostante siano passati più di due anni dall'inizio di tutto. È pur vero, tuttavia, che i motivi dei continui rinvii non andrebbero ricercati solamente nella interruzioni dovute ai focolai, alla diffusione del lavoro da remoto e al rallentamento di tutta la catena produttiva e di approvvigionamento, che sta rendendo estremamente difficoltosa la diffusione dei nuovi hardware.

Un Game Director statunitense impegnato su uno dei franchise più famosi del mondo (ha scelto l'anonimato) ha messo in evidenza anche il caso Cyberpunk 2077, il cui disastroso lancio avrebbe segnato un importante precedente nell'intera industria: "Abbiamo dato un'occhiata a ciò che è accaduto a Cyberpunk 2077 e abbiamo deciso di rinviare il nostro gioco. CD Projekt RED è uno degli studi più rispettati del mondo. Eppure, ha pubblicato un gioco talmente disastrato da convincere Sony a rimuoverlo dal proprio store. Si è trattato di un evento senza precedenti. È umiliante. Sapevamo che il nostro gioco non era nella forma migliore, forse avremmo potuto sistemarlo con la Day One Patch... ma abbiamo pensato a Cyberpunk 2077 e abbiamo deciso di non correre il rischio. Sospetto che sia stato un campanello d'allarme per l'intera industria".

Cyberpunk 2077, tra l'altro, non sarebbe l'unico esempio da non seguire. Il Creative Director di uno studio canadese ha fatto notare che è andata male anche a studi grossi come EA ed Activision: "Date un'occhiata ai giochi che non sono stati rinviati e agli sviluppatori che non hanno ricevuto altro tempo. I due esempi migliori sono Battlefield 2042 e Call of Duty: Vanguard. Sono usciti in tempo, giusto? Hanno deluso però".

Oggigiorno, rinviare è più "semplice": un esecutivo senior di un publisher giapponese ha fatto notare che un tempo "rinviare un gioco poteva essere un disastro, specialmente se veniva saltata la finestra dell'anno finanziario". Oggi, invece, seppur non ideale, quella del rinvio è una strada più facile da percorrere poiché piattaforme come Steam e i servizi live generano continui introiti per i publisher - due business che non a caso durante la pandemia sono cresciuti in maniera esponenziale. Altri dettagli interessanti potete trovarli alla fonte.