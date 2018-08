Pete Hines afferma che i giochi Bethesda sono incredibilmente popolari su Nintendo Switch

Bethesda è una delle compagnie terze parti che più sta supportando Nintendo Switch. Sull'ibrida sono arrivati titoli del calibro di DOOM, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, Wolfenstein II: The New Colossus e Fallout Shelter. Neppure il futuro DOOM Eternal farà eccezione.

Il vice presidente Pete Hines ha motivato la scelta di pubblicare un altro gioco sull'ibrida in maniera molto chiara: "Tutti i giochi che abbiamo portato sulla piattaforma sono incredibilmente popolari. Credo che gli utenti abbiano apprezzato - e vogliamo assicurarci che sappiano che questo [DOOM Eternal] è un titolo che volevamo realizzare per Switch fin dall'inizio. Credo che sarà l'ennesima, fantastica esperienza".

Hines non ha svelato numeri precisi inerenti alle vendite dei titoli Bethesda su Switch, ma a questo punto possiamo affermare con certezza che si sono rivelati più che soddisfacenti per la compagnia. Per quanto riguarda DOOM Eternal, ricordiamo che verrà lanciato anche su PlayStation 4, Xbox One e PC, in una data purtroppo ancora ignota. Nel frattempo, se non lo avete già fatto, vi invitiamo a guardare gli spettacolari video gameplay mostrati al QuakeCon 2018.