Pete Hines di Bethesda: il game streaming sarà fondamentale per raggiungere nuovi mercati

Il vicepresidente di Bethesda Softworks, Pete Hines, ha spiegato ai colleghi di GamesIndustry.biz che il game streaming potrebbe essere determinante per consentire all'industria videoludica di abbracciare nuovi mercati, oltreché per consolidare la propria posizione in regioni come gli USA, l'Europa e il Giappone.

"Il numero potenziale di persone che potrebbero fruire delle innovazioni del game streaming potrebbe essere di centinaia di milioni di utenti, persino di miliardi", ha esordito Hines prima di approfondire ulteriormente l'argomento aggiungendo che "ora non sto dicendo che tutti si convertiranno in consumatori abituali e in acquirenti di giochi tripla A da 60 dollari, ma ti consente di aprirti a molte più persone che non devono aggiornare per forza il proprio PC o acquistare una nuova console, sborsando ingenti somme di denaro per stare al passo con le novità del settore e questo prima ancora di acquistare un singolo gioco".

Grazie alla rivoluzione del cloud gaming promessaci da Google con il game streaming 4K a 60fps di Google Stadia o da compagnie come Microsoft con Project xCloud, il dirigente di Bethesda ritiene che la nuova tecnologia ci permetterà di "fare semplicemente clic su un pulsante e avere una prova gratuita su qualsiasi dispositivo connesso a internete, o magari fare un acquisto e avere a disposizione un gioco che posso portare ovunque io vada. Questa è una differenza abbastanza grande rispetto a qualsiasi altra cosa che abbiamo visto fino ad oggi".

Quali conseguenze potrà avere a lungo termine il game streaming sull'industria dei videogiochi su console e su supporto fisico? A tal proposito, Hines spiega che "non credo davvero che tutto ciò farà scomparire le console, ma se pensiamo al mercato globale ci rendiamo conto che se negli Stati Uniti lo streaming dei videogiochi potrebbe non avere un impatto significante, in territori come l'India, la Cina o l'Africa il cloud gaming può davvero consentire agli appassionati di fruire di videogiochi di altissimo livello che altrimenti non avrebbero mai potuto ottenere".

Recentemente, l'analista di Thurrott Brad Sams si è detto certo del fatto che Microsoft abbia intenzione di lanciare una versione di Xbox Scarlett ad un prezzo irrisorio, una console dotata di funzionalità hardware limitate e basata esclusivamente sul game streaming di Project xCloud.