Pete Hines di Bethesda rivela cosa si aspetta di vedere da PS5 e Xbox Scarlett

Nel corso di una lunga intervista concessa a Yahoo.com, Pete Hines di Bethesda ha parlato tra le altre cose delle sue aspettative riguardo PlayStation 5 e Xbox Scarlett, nome in codice della nuova console della casa di Redmond.

"Sono molto curioso.... sono a conoscenza di alcuni dettagli ma ovviamente non posso rivelarli, al tempo stesso ci sono ancora molte cose di cui non sono sicuro.... non ho idea di quanto possa essere importante il cambiamento con l'arrivo di PS5 e Scarlett" esordisce così Pete Hines, che aggiunge: "il passaggio tra Xbox/PS2 e Xbox 360/PlayStation 3 fu davvero notevole, siamo passati all'era dell'alta definizione ma con PS4 e Xbox One non abbiamo avuto la stessa sensazione. Le cose sono già cambiate con Xbox One X e PS4 Pro che hanno introdotto il 4K anche su console ma immagino che ci sia ancora molto da scoprire, PlayStation 5 e Scarlett introdurranno nuovi parametri tecnici."

Bethesda sta lavorando su due progetti probabilmente destinati alle console di prossima generazione, ovvero The Elder Scrolls VI e Starfield, al momento non è chiaro se questi giochi vedranno la luce su PlayStation 4 e Xbox One oppure se usciranno come giochi cross-gen o se ancora siano destinati unicamente alle nuove piattaforme.