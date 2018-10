Pete Hines: la nuova generazione di console dovrebbe concentrarsi su streaming e CrossPlay

Pete Hines di Bethesda si è espresso riguardo le console di prossima generazione, rivelando quelli che sono i suoi desideri e le sue aspettative in merito, dichiarando di aspettarsi una generazione incentrata sullo streaming e sul supporto Cross Play.

Queste le parole di Pete Hines a riguardo: "Penso che in futuro lo streaming continuerà ad espandersi e diventerà uno dei metodi principali per la distribuzione di contenuti. E' inevitabile... solo così possiamo raggiungere un maggior numero di consumatori in maniera più semplice e immediata, su una ampia gamma di dispositivi. Sono molto contento che Sony abbia annunciato il supporto esteso al Cross Play per una limitata selezione di giochi PS4 e sembra che vogliano espandersi anche verso il Cross Platform.

Voglio dire... l'esigenza non è solamente quella di giocare con gli amici indipendentemente dalla piattaforma posseduta ma anche poter accedere ai propri progressi ovunque, senza limitazioni. Si tratta di due fattori importanti e mi auguro che con la prossima generazione questa possa diventare una pratica sempre più diffusa. Spero che si possa arrivare a parlare del gioco X e offrire la medesima esperienza su tutte le piattaforme, senza distinzioni di alcun tipo."

Nella medesima intervista, Hines ha dichiarato che dovremo attendere ancora parecchio prima di avere novità in merito a The Elder Scrolls VI e Starfield.