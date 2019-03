Peter Griffin in Super Smash Bros. Ultimate? Possibile, grazie a una mod

Altro che Characters Pack, fatti da parte Joker di Persona 5: l'ingresso nel roster di Super Smash Bros. Ultimate più atteso di tutti è quello di... Peter Griffin! O perlomeno è quello che deve aver pensato un modder, che ha deciso di inserire nel gioco il protagonista di Family Guy.

Non soddisfatto degli oltre settanta personaggi disponibili in-game, il modder in questione ha rimpiazzato King Dedede con il padre di famiglia del cartone noto in Italia come I Griffin, e sorprendentemente il tutto sembra funzionare in maniera perfetta, come si può vedere nel video che trovate, come di consueto, in calce alla news.

Non è la prima volta che viene riservato un trattamento del genere alla serie di Smash, che già in passato aveva visto l'inserimento tra i protagonisti di Goku, di Dragon Ball. La scena mod inoltre si è sempre contraddistinta per l'immensa creatività e quel pizzico (forse anche un po' di più) di follia che siamo sicuri che anche in futuro renderà possibili bizzarre combinazioni tra diversi franchise, come in questo caso.

E voi, quali altri personaggi vorreste vedere in Super Smash Bros. Ultimate? Vi accontenterete del pass che includerà, fra gli altri, Joker di Persona 5? O avete la vostra lista desideri in cui sperare, magari con una mod?