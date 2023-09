Peter Molyneux e le tante promesse sui suoi giochi: il papà di Fable ammette i suoi errori

Pur essendo uno dei game designer più creativi e visionari dell'industria videoludica, Peter Molyneux è divenuto noto anche per le elevate aspettative che era in grado di creare attorno ai suoi giochi, spesso facendo promesse importanti su concept molto difficili da realizzare.

Che Peter Molyneux sia un pioniere all'avanguardia è fuori discussione, ma nel corso del suo intervento al podcast My Perfect Console di Simon Parkin, il creatore di opere come Fable, Black & White e Populous ha ammesso i suoi errori di comunicazione in passate interviste quando doveva parlare dei giochi che stava realizzando, riconoscendo che in diverse occasioni si è fatto trasportare troppo dall'entusiasmo e dalla passione verso il suo lavoro facendo così dichiarazioni molto più ambiziose ed importanti di quanto in verità intendeva dire.

Durante le interviste "cercavo di mettere in risalto i giochi che stavo facendo ancora prima che fossero completi, ma sai, mentre ogni progetto ancora incompleto va avanti, molto spesso certe cose possono cambiare durante lo sviluppo, e credo che le persone abbiano confuso le mie parole sui processi lavorativi come feature promesse per il gioco completo", spiega Molyneux aggiungendo che in molti casi veniva stimolato anche dalle risposte che gli venivano poste dai giornalisti, promettendo dunque la presenza di determinate caratteristiche anche quando non era vero.

Il designer ha dunque definito "atroce" questa sua condotta tenuta in passato, sottolineando inoltre di essere "profondamente pentito di quanto ho fatto". Ha in ogni anche difeso il suo modo di porsi all'epoca, in quanto con il suo team "stavamo creando nuovi generi praticamente ogni anni, e quando crei un qualcosa puramente innovativo è facile farsi trascinare dalla passione verso ciò che stai facendo".

"Per me fare interviste con la stampa - prosegue Molyneux - significava mostrare quanta passione avevi verso il tuo gioco, verso ciò che stavi creando. Ciò che però avrei dovuto dire in ogni intervista era di prendere con le pinze tutto quello che stavo dicendo. E spesso neanche avvisavo il mio team, molti dei miei collaboratori mi dicevano di non sapere nulla di quelle feature di cui avevo parlato fino a quando non lo scoprivano leggendo le interviste".

A loro modo, le dichiarazioni fatte in passato da Molyneux alla stampa sono divenute iconiche, contribuendo nel bene e nel male a portare maggiore attenzioni sui suoi progetti. In tempi più recenti, invece, Peter Molyneux ha speso belle parole per il nuovo Fable sviluppato da Playground Games, affermando che il trailer di presentazione incarna al meglio lo spirito della serie da lui avviata nel lontano 2004.