La petizione per bannare PewDiePie da Apex Legends fallisce miseramente

Nelle scorse ore su Change.org è stata aperta una petizione denominata Ban PewDiePie from Apex Legends nata con l'obiettivo di convincere il celebre YouTuber (Felix Kjellberg, all'anagrafe) a non avvicinarsi mai al Battle Royale di Respawn.

L'autore della petizione afferma che "tutto quello che Felix tocca viene rovinato e per questo non dovrebbe mai avvicinarsi ad un grande gioco come Apex Legends, altrimenti per il Battle Royale di Respawn sarebbe una vera condanna a morte..."

Una richiesta piuttosto bizzarra considerando anche che Apex Legends al momento non sembra rientrare tra gli interessi di PewDiePie. La petizione ha raccolto circa 300 firme prima di essere cancellata da Change.org a causa della violazione delle regole della community.

Di fatto, la petizione non era nata per una nobile causa ma solamente per una ripicca da parte di alcune persone apparentemente bannate dai canali social di Felix, probabilmente per aver adottato un comportamento molesto e irrispettoso nei commenti.