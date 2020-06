Al via una petizione contro la cancellazione del First Playable Fund, voluta dal PD

Come vi abbiamo accennato qualche ora fa, è in corso un acceso dibattito tra PD e Movimento 5 Stelle sul First Playable Fund, ovvero il fondo destinato alle piccole startup italiane intenzionate a dare vita ad un videogioco per console o smartphone.

Responsabile di questa richiesta è Marianna Madia, ovvero una Deputata della Camera e portavoce del Partito Democratico. Ed è proprio a lei che si rivolge una nuova petizione nata nelle ultime ore sul celebre portale Change.org, attraverso la quale gli utenti contrari alla cancellazione di questo fondo possono esprimere il proprio dissenso con un firma digitale.

Nella lunga descrizione della petizione viene anche fatto notare come altri paesi del mondo non solo dispongano di un fondo per questo scopo da anni, ma che le cifre investite siano sensibilmente superiori.

Ecco alcuni esempi:

Francia: investe 4 milioni all'anno dal 2008

investe 4 milioni all'anno dal 2008 Germania: nel 2019 è stato istituito un fondo da 50 milioni all'anno per 5 anni

nel 2019 è stato istituito un fondo da 50 milioni all'anno per 5 anni Spagna: il fondo CREA SGR ha subito un incremento di 20 milioni e tra le possibili destinazioni ci sono anche i videogiochi

il fondo CREA SGR ha subito un incremento di 20 milioni e tra le possibili destinazioni ci sono anche i videogiochi Inghilterra: fondo da 4 milioni sterline all'anno dal 2015

Mentre vi stiamo scrivendo sono già state raccolte ben 397 firme ed è probabile che nei prossimi giorni tale cifra sia destinata a crescere sempre di più.