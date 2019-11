Una petizione chiede a Trump di bandire Pokemon Spada e Scudo dagli Stati Uniti

Incredibile ma vero, qualcuno ha lanciato una petizione sul sito della Casa Bianca per chiedere a Donald Trump di bandire Pokemon Spada e Scudo dagli Stati Uniti. Il motivo? Continuate a leggere...

"Noi cittadini degli Stati Uniti puntiamo a intrattenimento di alta qualità e vogliamo solamente il massimo per i nostri figli" con queste parole si apre la petizione aperta dal misterioso C.R. che continua: "chiediamo al Presidente Trump ed ai membri del Congresso di fare in modo che i due nuovi giochi Pokemon non raggiungano gli Stati Uniti, pensiamo che i giochi in questione possano avere un impatto negativo a causa di alcune decisioni dubbie in fase di sviluppo. Bloccare la vendita dei due giochi potrebbe dare uno scossone a Game Freak e ci permetterà di riottenere giochi di altissima qualità. Come cittadini americani crediamo che Pokemon Spada e Scudo non siano all'altezza delle aspettative e vogliamo che sia fatto qualcosa a riguardo."

Una motivazione piuttosto esilarante nata come "ripicca" nei confronti di Game Freak, lo studio è infatti subissato di lamentele e proteste anche se non mancano coloro che stanno supportando il team con tutto il loro amore. Al momento la petizione ha una sola firma, se mai dovesse raggiungere le 100.000 adesioni in 30 giorni arriverebbe effettivamente sulla scrivania del Presidente, l'ipotesi però appare alquanto remota...