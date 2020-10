PewDiePie, dieci anni dopo: con Amnesia Rebirth è la fiera del Jumpscare!

PewDiePie è stato indubbiamente uno dei principali fautori dell'enorme successo di Amnesia The Dark Descent, gioco horror uscito nel 2010 e assoluto protagonista dei primi video del canale dello YouTuber svedese.

Jumpscare e urla a non finire hanno accompagnato gli spettatori per anni, in decine di video diventati enormemente virali, vero e proprio fenomeno di culto su YouTube ormai una decade fa. Oggi Felix (questo il vero nome di PewDiePie) è tornato a giocare ad Amnesia e più precisamente ad Amnesia Rebirth, nuovo episodio della serie sviluppato dagli autori del gioco originale.

Come è andata? Bene ma non benissimo, dal momento che PewDiePie non è diventato più coraggioso in questi anni, sono bastati pochi minuti per dare il via ad una serie di urla e salti sulla sedia. Come noto lo YouTuber è sempre stato sincero a riguardo e più volte ha ammesso che le reazioni dei suoi video sono assolutamente autentiche, essendo lui stesso molto pauroso e terrorizzato da qualsiasi esperienza horror, che sia un film, un libro o un videogioco.

Tante cose sono cambiate in dieci anni ma con questo video PewDiePie ha voluto rendere omaggio al videogioco che più di tutti lo ha reso enormemente popolare nel mondo.