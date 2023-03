Un pezzo grosso di Xbox è negli studi di Kojima: novità in arrivo per l'esclusiva?

Sebbene tutta l'attenzione dei giocatori sia rivolta a Death Stranding 2, annunciato con un lungo trailer giusto qualche mese fa, Hideo Kojima e il suo team sono anche al lavoro su un progetto esclusivo per Xbox di cui non si conoscono ancora i dettagli. A tal proposito, un noto esponente del colosso di Redmond ha fatto visita al game designer.

Nel corso delle ultime ore, su Twitter sono stati pubblicati svariati post con gli scatti che raccontano della visita di Aaron Greenberg e di altri membri dello staff Microsoft agli studi di Kojima Productions. Oltre al filmato che evidenzia la bellezza dell'edificio, di cui vi abbiamo già parlato in passato, i tweet lasciano emergere anche qualche dettaglio in merito alle motivazioni di questa 'vacanza' del vice presidente del reparto marketing di Xbox. Pare che il pezzo grosso della divisione gaming di Microsoft si sia recato in quel di Tokyo per un importante incontro focalizzato su 'ingegneria, cloud, marketing e produzione'.

Molto probabilmente, il progetto per Xbox di Hideo Kojima si basa su concept molto particolari, al punto da richiedere l'intervento di personale specializzato che lavora per l'azienda americana. Se così fosse, potremmo finalmente vedere l'arrivo sul mercato di un prodotto che utilizza Xbox Cloud Gaming in maniera diversa dal solito.

In attesa che qualche informazione aggiuntiva arrivi nelle prossime settimane, vi ricordiamo che questo non è il primo incontro ufficiale fra le due parti e che Hideo Kojima e Phil Spencer si sono già incontrati durante il Tokyo Game Show.