PG Esports: oggi su Twitch le finali del campionato italiano di R6 Siege e Rocket League

Se siete appassionati di eSport e amate Rocket League o Tom Clancy's Rainbow Six Siege, sappiate che oggi si terrà un evento imperdibile per tutti i videogiocatori italiani e non solo.

Oggi, domenica 17 luglio 2022, verranno infatti trasmesse in diretta streaming le finali dei campionati italiani di Rocket League e Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Per quello che riguarda il frenetico titolo Psyonix a base di macchinine radiocomandate, potrete vedere i Playoff a partire dalle ore 15:00, ai quali parteciperanno anche i team Exeed, No Fear Gaming, Webidoo Gaming ed Esports Empire. I Playoff vedranno scontrarsi le varie squadre per decretare i partecipanti di Winner e Loser Bracket per poi procedere con la finale vera e propria dell'Italian Rocket Championship. Passando invece al PG Nationals di Rainbow Six Siege, sarà possibile osservare in azione le squadre più abili con lo shooter tattico con visuale in soggettiva firmato Ubisoft.

Chiunque fosse interessato a vedere le finali dei due eventi PG Esports, può farlo già da ora sui canali Twitch ufficiali Rainbow6IT e ItalianRocketChampionship.

A proposito di competizioni, sapevate che il prossimo Major di Rainbow Six Siege si terrà a Berlino dal 15 al 21 agosto?