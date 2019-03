PG Esports e Ubisoft danno il via al campionato italiano di Rainbow Six Siege

PG Esports e Ubisoft, la prima società italiana dedicata al gaming competitivo e uno dei publisher più importanti del mondo dei videogame, hanno annunciato il Campionato Ufficiale italiano di Tom Clancy's Rainbow Six Siege del 2019.

La competizione si chiamerà Rainbow Six Siege PG Nationals 2019, e sarà svolta col tradizionale formato dei PG Nationals applicato al noto titolo Ubisoft rappresentando dunque un nuovo inizio per la community del gioco competitivo online.

Il campionato inizierà nel corso dell'estate 2019 (le date saranno annunciate prossimamente), mentre le qualificazioni prenderanno il via già a partire dal prossimo 24 Aprile. Come anticipato, nel corso dei prossimi mesi arriveranno nuove informazioni e dettagli attraverso i canali social ufficiali sia di Rainbow Six, sia di PG Esports.

Sono molte le novità arrivate nell'ultimo periodo nel videogame di Ubisoft: per saperne di più potete leggere la nostra recensione di Rainbow Six Siege Burnt Horizon. Ubisoft Montreal, divisione responsabile dello sviluppo del videogame, ha recentemente confermato che Rainbow Six Siege non avrà una modalità Battle Royale, e che sono in corso alcune discussioni per implementare il cross-play in Rainbow Six Siege.