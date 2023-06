PG National Summer Split League of Legends: Macko Esports parte in quarta!

Il PG National Summer Split di League of Legends è entrato nel vivo e rispettando le aspettative della vigilia, il team Macko Esports è partito all'attacco affrontando 4 giornate di campionato e vincendo tutti i match, piazzandosi così al 1° posto della classifica del torneo.

Macko Esports conferma la stringa positiva al PG Nationals: la squadra ha vinto i due split PG Nats 2021 per poi riconfermarsi campione l'anno successivo al Summer Split 2022 riconquistando la corona ceduta agli Atleta durante lo Spring Split dello stesso anno e laureandosi nuovamente campione vincendo lo Spring Split 2023.

I caster hanno commentato positivamente la performance degli atleti di Macko Esports restando piacevolmente stupiti dai miglioramenti mostrati dalla squadra guidata da Riccardo "Rharesh" Tata, che ha confermato il roster campione dello scorso Spring Split:

Macko Esports

MARCUS "ACD" KÄPP 22, Estonia - Toplaner

SIXTEN "SIX10" HULL 19, Svezia - Midlaner

TEODOR "VZZ" CHOLAKOV 23, Bulgaria - Botlaner

VITTORIO "CLICK" MASSOLO 24, Italia - Support

CASPER "CBOI" BO SIMONSEN 24, Danimarca - Jungler

Staff tecnico

ANDREA "KORAX" PLANAMENTE Team manager & Esports Director

RICCARDO "RHARESH" TATA Head Coach

NATASHA "TASH" HILLTOUT Assistant Coach

FRANCESCO "ZEST" DELL'ACCIO Performance Coach

Prossimo appuntamento, il 22 giugno alle 20:00 contro i Dsyre, secondi in classifica con tre vittorie e una sconfitta. Tutte le partite sono trasmesse in co-streaming dalla content creator Martina Revangel su Twitch. Il team si riunirà nella base operativa Macko Gaming House di Monopoli da metà luglio in previsione della fase playoff, in questo caso l'obiettivo è quello di riconfermarsi campioni d'Italia e agli EMEA superare nuovamente la fase a gironi per rientrare tra i top 8 team d'Europa.