PG National Summer Split League of Legends: il roster di Macko Esports pronto all'attacco

Inizia oggi il PG National Summer Split di League of Legends e Macko Esports è in prima fila sin dal primo giorno in un match che vedrà i ragazzi guidati dal Coach Riccardo "Rharesh" Tata impegnati contro il team Dren Esports.

Tutte le partite di Macko Esports saranno trasmessi in co-streaming dalla content creator Revangel su Twitch. La squadra Macko è composta da un Toplaner, un Midlaner, un Jungler, un Boatlaner e un Support, confermato il roster campione dello scorso Spring Split:

MARCUS "ACD" KÄPP 22, Estonia - Toplaner

SIXTEN "SIX10" HULL 19, Svezia - Midlaner

CASPER "CBOI" BO SIMONSEN 24, Danimarca - Jungler

TEODOR "VZZ" CHOLAKOV 23, Bulgaria - Botlaner

VITTORIO "CLICK" MASSOLO 24, Italia - Support

Staff tecnico

ANDREA "KORAX" PLANAMENTE Team manager & Esports Director

RICCARDO "RHARESH" TATA Head Coach

NATASHA "TASH" HILLTOUT Assistant Coach

FRANCESCO "ZEST" DELL'ACCIO Performance Coach

La preparazione al campionato è già iniziata da 2 settimane, il team si riunirà nella base operativa Macko Gaming House di Monopoli da metà luglio in previsione della fase dei playoff. L'obiettivo è riconfermarsi campioni d'Italia e agli EMEA superare di nuovo la fase a gironi per rientrare almeno tra i top 8 team d'Europa.