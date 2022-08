Ckibe disegnerà dal vivo locandina finale Outplayed e Macko Esports del PG Nationals 2022

Il PG Nationals Summer Split 2022 durante i play-off ha visto prima la vittoria di Macko Esports contro Cyberground Gaming e, poi, la scalata degli Outplayed prima contro i campioni in carica degli Atleta Esports e poi contro i Cyberground stessi. Ora ci si prepara alla finalissima e al suo viewing party al quale prenderà parte anche Ckibe!

Kia Italia e Pg Esports hanno infatti pensato di portare la streamer Roberta “Ckibe” Sorge a Milano per le finali del PG Nationals affinché realizzasse la locandina della finale “nuova, speciale e totalmente ispirata ai valori di innovazione tecnologica ed elettrificazione tipici di Kia”. Il tournament organizer la renderà protagonista del viewing party di domenica alle 18:00 al Combo Milano, al quale saranno presenti alcune importanti figure della scena competitiva di League of Legends.

Ricordiamo invece, dal punto di vista puramente sportivo, che per i Macko è la quarta finale consecutiva e in assoluto su League of Legends, mentre gli Outplayed sono alla quinta nella loro storia al PG Nationals. Ricordiamo però che i Macko hanno già conquistato due titoli in quattro occasioni, mentre gli Outplayed si sono fermati al titolo del Summer 2018. Chi avrà la meglio: la squadra più dominante degli ultimi anni o la storica compagine guidata dietro le quinte da Brizz? Lo scopriremo domenica 7 agosto!

Nel mentre, ricordiamo ancora una volta il programma completo dell’European Masters 2022.