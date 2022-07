PG Nationals 2022, com'è la classifica a metà Summer Split? Occhio agli Axolotl!

Continua il Summer Split del PG Nationals di League of Legends per il 2022, organizzato da PG Esports e Kia assieme ad altri partner. Con l’inizio del girone di ritorno abbiamo pensato di proporvi un riassunto della classifica dopo l’ottava giornata vista mercoledì 29 giugno 2022.

Come potete vedere dalla tabella in calce alla notizia, Macko Esports si trova al primo posto in solitaria: dopo un inizio che ha visto Samsung Morning Stars e Axolotl sconfiggere la compagine nero-oro-bianca, quest’ultima è riuscita a recuperare il terreno perso trovandosi poi in testa alla classifica dopo avere battuto anche i diretti rivali degli Atleta Esport e gli Anc Outplayed.

Proprio gli Atleta e gli Outplayed seguono con 5 vittorie e 3 sconfitte, esattamente come Axolotl e Cyberground Gaming: tre sconfitte consecutive, gli Axolotl sono riusciti a sorprendere tutti battendo i Macko a sorpresa e persino gli Outplayed grazie alla performance eccezionale di Fatihcan e Skar. Il gruppone compatto è seguito a ruota dai Samsung Morning Stars con 4 vittorie e 4 sconfitte, mentre Esport Empire e GG Esports si trovano in fondo alla classifica con una singola vittoria su otto match.

Ora sarà da vedere cosa succederà nelle prime posizioni: martedì 5 luglio ci saranno gli scontri tra Axolotl e Atleta Esport e Macko contro Cyberground, mentre il giorno successivo assisteremo alle 19:00 ad Atleta contro Outplayed. Già con tali match la classifica assumerà connotati differenti!

Nel mentre, in Corea è finita l’imbattibilità casalinga dei T1.