PG Nationals 2022: Macko Esports in finale, ora tocca a Outplayed contro Cyberground

I playoff del PG Nationals 2022 di League of Legends sono cominciati pochi giorni fa e hanno già offerto molto spettacolo a tutti gli appassionati del MOBA firmato Riot Games. Ecco i risultati delle prime partite e ciò che dobbiamo aspettarci fino alla finale.

La prima partita svoltasi il 26 luglio 2022 tra Macko Esports e Cyberground Gaming ha visto la qualificazione diretta alla finale dei Macko con un convincente 3 a 0. La serie è stata praticamente perfetta sotto ogni punto di vista e ha evidenziato le abilità della squadra guidata da Cristoforo “Cristo” Di Maggio. Il passaggio diretto alla finale significa anche la qualificazione automatica almeno ai Play-In degli European Masters 2022.

Il secondo match del primo round tra Outplayed e Atleta Esport ha visto dunque la sconfitta per i campioni in carica che, così, escono dai playoff. La vittoria per 3 a 1 da parte della compagine con Brizz nei panni del coach consente loro di raggiungere le semifinali contro i Cyberground Gaming. Siamo certi che questo match saprà offrirci molto spettacolo, tra la volontà di sorprendere e la ricerca di conferme. Trattandosi di una serie Best of 5, siamo pronti ad assistere a ore di lotte agguerrite sulla Landa degli Evocatori. Riuscirà una tra queste due squadre ad avere la meglio sui Macko Esports, ancora una volta favoriti? Lo scopriremo il 7 agosto 2022!

