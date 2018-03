PG Nationals Predator: la finale in programma Milano sabato 31 marzo

Con un breve post pubblicato su Facebook,annuncia che la finalissima dellasi terrà domani, sabato 31 marzo, alla UniCredit Pavilion di Milano. Di seguito, tutti i dettagli sull'evento.

"Una grande giornata piena di sorprese e dedicata a tutti coloro che amano alla follia League of Legends! Vi aspettiamo all'UniCredit Pavilion di Milano il 31 Marzo a partire dalle 12:00 per la finalissima dei PG Nationals Predator e scoprire quale team tra Outplayed.it e Team Forge riuscirà ad ottenere il titolo e avere accesso alle European Regional League di Riot Games!"

Per tutti i dettagli e per confermare la partecipazione potete visitare la pagina evento su Facebook. Un grande appuntamento per gli amanti di eSport e di League of Legends.