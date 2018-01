PG Nationals: Predator sarà partner ufficiale del campionato nazionale di PG Esports

, il brand che gestisce tutti i progetti Esports del, con un comunicato stampa ha appena annunciato una nuova collaborazione con Predator , brandproduttore della lineup di Notebook, Desktop e accessori dedicati al mondo del Gaming.

PG Nationals sarà il nuovo formato di tornei che verrà utilizzato da PG Esports su tutti i più noti titoli Esports che verranno selezionati nel corso del 2018. A dare inizio a questa serie di competizioni sarà il campionato italiano di League of Legends visto che, alla luce dell'ottimo lavoro svolto durante il 2017 in Italia, Riot Games ha scelto proprio PG Esports come partner ufficiale delle European Regional Leagues.

A dare supporto ai PG Nationals di League of Legends ci sarà Predator, ora partner ufficiale del campionato italiano.

Il team nazionale che vincerà il PG Nationals Predator avrà quindi la possibilità di partecipare ad un torneo paneuropeo e seguire un percorso che lo porterà a competere con i migliori giocatori a livello internazionale. Una grande occasione per tutti i player del panorama italiano, che potranno sfidarsi per rappresentare il nostro paese nella nuova stagione 2018 di League of Legends.

Pier Luigi Parnofiello, CEO di PG Esports e Head of Esports di Campus Fandango Club, riguardo a questa nuova partnership strategica, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di essere protagonisti di questo passo pioneristico per l’Italia. Ci auguriamo di diventare, per tutti i team partecipanti, il trampolino di lancio verso grandi successi internazionali».

Predator, a fronte di questa nuova collaborazione, sarà anche lo sponsor ufficiale di tutti i broadcast internazionali in italiano di League of Legends, come le European League of Legends Championship Series e il nuovo franchise delle North America League of Legends Championship Series trasmessi sul canale Twitch di PG Esports.

