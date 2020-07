PG NATIONALS SUMMER SPLIT: l'edizione 2020 è powered by buddybank

Con una crescita anno su anno del 13.3% solo sul mobile e una platea di 495 milioni di utenti in generale, anche per il 2020 l’esport si conferma essere uno dei settori più attrattivi per tutte quelle aziende in cerca di nuovi investimenti utili ad approcciare la sfuggente Generazione Z e i Millennial.

Tra queste buddybank, la banca per smartphone di UniCredit, pensata per chi cerca una soluzione innovativa e conveniente per gestire il conto, le spese e i pagamenti contact-less. buddybank ha scelto di affiancare una delle più importanti competizioni esport nazionali, collaborando per il League of Legends PG Nationals Summer Split 2020.

Il seguitissimo appuntamento di PG Esports come sappiamo ha avuto inizio lo scorso 27 maggio con diverse sorprese. Infatti, oltre a team d’eccellenza della scena nazionale come Samsung Morning Stars, YDN Gamers, Racoon, Outplayed, Cyberground Gaming e Campus Party Sparks, hanno esordito due team, usciti vincitori dal Promotion Tournament: si tratta dei Mkers e dei Daydreamers.

Altra grande novità di questa edizione riguarda il formato dei Playoffs, studiati per rendere ancora più coinvolgente la manifestazione. In linea con il regolamento del LEC, la competizione europea per eccellenza di League of Legends, i playoffs si svolgeranno con un tabellone a doppia eliminazione che garantirà ancora più spettacolo e match aggiuntivi per i fan.

Il progetto buddybank è stato ideato e sviluppato grazie all’attivazione di MediaCom MBA, la divisione di MediaCom dedicata ai progetti speciali in sinergia con GroupM ESP (Entertainment & Sports Partnerships), business unit di GroupM dedicata allo Sport Marketing.

Per seguire le battaglie virtuali del PG Nationals Summer Split 2020 l’appuntamento è sempre sul canale Twitch PG Esports.