PG Nationals Vigorsol Beats 2019 Spring Split: tutti i dettagli sulla finalissima

L’anno del decennale di League of Legends in Italia si è aperto con i PG Nationals Vigorsol Beats 2019 Spring Split, il torneo di League of Legends più blasonato della penisola che vede i migliori team esport italiani darsi battaglia in agguerriti match online sul canale Twitch di PG Esports.

Dopo la fase a gironi e i playoff, solo due saranno i vincitori che si sfideranno per contendersi un posto agli European Masters 2019. L’imperdibile appuntamento per tutti gli amanti dei MOBA è fissato per domenica 7 aprile al Teatro Ciak di Viale Puglie 26 a Milano, dove, a partire dalle h 15.00, i giocatori più talentuosi di League of Legends si scontreranno nella finalissima per aggiudicarsi il torneo. Ad attendere i partecipanti all'evento, tanti gadget targati League of Legends e una tra le due esclusive skin Thresh Mezzogiorno di Fuoco e Camille della Congrega da sbloccare all’interno del gioco. I biglietti per la finale dal vivo sono acquistabili fin da ora tramite TicketOne.

Ormai da qualche settimana Qlash Forge, Sparks – Campus Party Esports Team, Cyberground Gaming, MOBA ROG, Racoon, Samsung Morning Stars, iDomina Esports e i vincitori della scorsa edizione, gli Outplayed, si stanno dando battaglia sul campo in una competizione senza esclusione di colpi: la classifica è serratissima e la sfida per conquistare un posto allo European Regional League di Riot Games è più agguerrita che mai. In palio, infatti, non c’è solo la possibilità di partecipare al torneo ufficiale europeo di League of Legends, ma anche il primato italiano.

La finale incoronerà i giocatori che avranno poi l’esclusiva possibilità di competere in un palcoscenico europeo, dove mettere in mostra tutto ciò che il miglior team è in grado di fare sul campo di battaglia virtuale di League of Legends. Un nuovo evento che conferma l’impegno di PG Esports, Tournament Organizer dell’European Regional League, nel dare la maggiore visibilità possibile alle squadre, offrendo loro l’occasione di competere a livello ufficiale. Vigorsol ha deciso di investire in questo campionato nazionale in modo da dare più possibile supporto alla scena competitiva italiana: una sinergia affinata assieme a PG Esports e MKTG che nel tempo gioverà allo sviluppo dell’intero fenomeno esport nel nostro Paese.

Con più di 100 milioni di giocatori che da dieci anni a questa parte si danno appuntamento online per misurarsi gli uni contro gli altri, League of Legends è stato il fenomeno che ha sdoganato e portato gli esport al successo globale. La finale del 7 aprile sarà l’ennesima dimostrazione di un settore in fermento e pronto a diventare ancora più importante nel campo dell’intrattenimento.